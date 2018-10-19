В ДМЗ открыта новая панорамная площадка Торасан

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22 октября мэрия города Пхачжу провинции Кёнгидо провела церемонию открытия единственной в ДМЗ панорамной площадки Торасан, с которой можно лучше увидеть Кэсонский индустриальный комплекс и деревню Кичжондон на Севере. Мэр Пхачжу Чхве Чжон Хван в своём выступлении на церемонии напомнил, что с этой панорамной площадки видны не только Кэсонский комплекс, но и горы Сонаксан, пограничный пункт Пханмунчжом, деревни Кичжондон и Тэсондон. По его словам, данное место станет крупнейшим туристическим объектом в демилитаризованной зоне. Строительство площадки началось в конце 2016 года. Общий бюджет проекта составил 8 млрд вон или 7 млн долларов. Торасан находится немного ближе к северокорейской стороне и на 12 метров выше, чем прежняя панорама. Кроме того, она гораздо просторнее старого сооружения, которое было построено ещё в 1986 году.