РК и Индонезия пересмотрят условия проекта создания истребителя KF-X/IF-X

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РК и Индонезия решили пересмотреть условия сотрудничества в рамках совместного проекта по созданию южнокорейского перспективного истребителя KF-X/IF-X. Об этом заявил министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности Индонезии генерал Виранто. По его словам, такое решение связано с нынешней экономической ситуацией в стране. Индонезийская сторона, в частности, намерена снизить долю своего финансового участия в проекте. Ранее, РК и Индонезия договорились совместными усилиями к 2026 году создать перспективный истребитель. Однако Джакарта не выплатила свою долю за вторую половину прошлого и первую половину этого года на общую сумму 238 млрд вон или 211 млн долларов. Подобная ситуация связана с ослаблением индонезийской валюты, что связано с финансовой нестабильностью в развивающихся странах и повышением учётной ставки.