Банк Кореи: Делать прогнозы роста экономики РК сложно

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Делать конкретные прогнозы потенциального роста южнокорейской экономики сложно, учитывая нестабильность ряда факторов. Об этом 22 октября заявил представитель Банка Кореи в ходе парламентской инспекции. В качестве причин невозможности точного прогнозирования были указаны старение общества и сокращение трудоспособного населения. Сообщается, что к 2026 году доля людей в возрасте старше 65 лет превысит 20%. В этом году показатель составил 14%. Количество трудоспособного населения сократилось на 46 тыс. человек. К 2026 году данное уменьшение достигнет уровня в 240 тыс. человек. Кроме того, внешние риски также сохраняются.