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В мире

Samsung Electronics и NEC будут сотрудничать в сфере технологий связи 5G

Write: 2018-10-22 16:51:51Update: 2018-10-22 16:53:53

Samsung Electronics и NEC будут сотрудничать в сфере технологий связи 5G

Photo : KBS News

Южнокорейская компания Samsung Electronics и японская NEC договорились сотрудничать в разработке базовых станций для связи пятого поколения 5G и продажах профильного оборудования. Об этом сообщила 21 октября газета «Нихон Кэйдзай». Обе компании намерены разделить объём работы по разработкам в данной области, чтобы ускорить процесс, нацелившись в первую очередь на рынки США и Японии. Стороны намерены расширить доли на американском рынке на волне смены поколений технологий беспроводной связи. Рассматривается вариант, при котором компания Samsung Electronics будет отвечать за высокочастотные полосы, а NEC - за низкочастотные. 
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