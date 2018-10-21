Юг и Север договорились бороться с вредителями сосен на территории КНДР

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Юг и Север Кореи будут совместно бороться с вредителями сосен на территории КНДР в рамках усилий по активизации сотрудничества в области лесного хозяйства. Необходимые препараты южнокорейская сторона поставит в середине ноября, а контроль над вредителями будет продолжаться до марта следующего года. Соответствующая договорённость достигнута в ходе рабочих переговоров, состоявшихся 22 октября в межкорейском пункте оперативной связи в Кэсоне. В пункте оперативной связи на постоянной основе находятся представители управления лесного хозяйства Севера, поэтому соответствующие вопросы удалось обсудить довольно подробно. Кроме того, достигнуты договорённости о модернизации десяти лесных питомников в КНДР, активизации совместной борьбы с лесными пожарами и сотрудничестве в области защиты экосистемы. До конца октября в Кэсоне пройдут переговоры о сотрудничестве в сфере здравоохранения и медицинских услуг, а также в спорте. Межкорейский пункт оперативной связи, как полагают эксперты, может стать основной платформой для рабочих контактов сторон.