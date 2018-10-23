Военные вертолёты США будут уведомлять КНДР о полётах вблизи ДМЗ

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С ноября этого года американские военные вертолёты должны будут заранее уведомлять КНДР о полётах вблизи пограничного пункта Пханмунчжом. В рамках прекращения враждебных действий, в соответствии с договорённостями в военной сфере от 19 сентября, в районе военной разграничительной линии была создана воздушная буферная зона. Проблема в том, что вблизи объединённой зоны безопасности (JSA) в 2,4 км от разграничительной линии находится американская военная база Camp Bonifas. Американская сторона должна каждый раз при отправке вертолётов к этой базе уведомлять об этом Север. США неоднократно выражали недовольство установлением бесполётной зоны. Вблизи объединённой зоны безопасности находятся два вертодрома. Как отметили в министерстве обороны РК, 22 октября в ходе переговоров представителей двух Корей и Командования ООН стороны затрагивали эту тему, и никто не выступил против новых правил.