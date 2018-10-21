Индекс цен производителей в РК достиг пятилетнего максимума

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В сентябре индекс цен южнокорейских производителей составил 105,78 пункта, увеличившись на 0,3% по сравнению с августом. Это самый высокий показатель с августа 2013 года. Такие данные представил 23 октября Банк Кореи. Показатель обусловлен длительной жарой и последовавшим за этим снижением урожая. Индекс цен на сельскохозяйственную продукцию вырос на 1,5%, составив 136,57 пункта, что является рекордной отметкой. Цены на ряд наименований продуктов выросли в два раза. Так, стоимость помидоров подскочила на 96,7%, паприки на 92,6%. Промышленные товары, на которые влияет повышение цен на нефть, подорожали на 0,3%. Стоимость коммунальных услуг выросла на 1,5%, бытовых услуг - на 0,1%. В годовом исчислении цены производителей выросли на 2,7%, продолжая рост 23 месяца подряд.