Сеул активно выступает за смягчение антисеверокорейских санкций

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Основой плана стимулирования денуклеаризации КНДР путём смягчения санкций, озвученный президентом РК Мун Чжэ Ином в Европе, основан на доверии между Сеулом и Вашингтоном. Об этом сообщил представитель администрации президента. По его словам, в США могут существовать разные мнения, а процедура может отличаться, но направления и цели РК и США едины. Он подчеркнул, что официальное озвучивание темы смягчения антисеверокорейских санкций помогает США. Коснувшись отсутствия реакции со стороны президента США Дональда Трампа и госсекретаря Майкла Помпео по этому вопросу, представитель отметил, что позицию Сеула трудно критиковать. Также было указано, что в ближайшее время активизируются переговоры о подготовке второго северокорейско-американского саммита. Говоря о темпах налаживания межкорейских отношений, представитель администрации заявил, что процесс проходит очень быстро, и возможность посещения Сеула северокорейским лидером Ким Чон Ыном сохраняется.