В РК сокращается производство средств мобильной связи

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В этом году существенно сократилось производство в РК средств мобильной связи. Как сообщила американская компания Strategy Analytics, показатель нынешнего года составил 25 млн единиц. Это лишь 18,4% от уровня 2008 года. За 10 лет доля РК в общемировом объёме производства данного вида продукции сократилась с 11,4% до 1,3%. Это объясняется тем, что отечественные производители переносят производственные базы в Китай, Индию и Вьетнам, где производство увеличивается. К примеру, показатель Китая вырос с 622 млн в 2008 году до 1 млрд 372 млн в этом году. Таким образом, доля КНР, как предполагается, достигнет 70%. РК находится на пятом месте в мире по объёму производства мобильных телефонов после Китая, Индии, Вьетнама и Бразилии.