60% южнокорейских компаний готовы работать в КНДР

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Шесть из десяти южнокорейских малых и средних венчурных компаний не против возможности работы в КНДР в случае активизации экономического сотрудничества между Югом и Севером. На это указывают результаты опроса, представленные 23 октября Корпорацией малого и среднего бизнеса. Вышеуказанный ответ дали 60% из 267 компаний, принявших участие в опросе. Среди причин возможной работы в КНДР 30,8% указали низкие расходы на оплату труда, 26,6% - намерение выйти на северокорейский рынок. При этом 31,7% выразили желание работать в столичном регионе КНДР, а 30,1% - в Кэсонском индустриальном комплексе.