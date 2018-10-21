В Чхончжу проходит выставка Cosmetics&Beauty EXPO Osong

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С 23 по 27 октября в городе Чхончжу провинции Чхунчхон-Пукто открылась выставка косметики и индустрии красоты Cosmetics&Beauty EXPO Osong Korea. В ней принимают участие 235 компаний из 44 стран. Ожидается, что в рамках выставки будут заключены не менее 2.300 контрактов на поставки косметики. Перед гостями выставки выступят известные стилисты, состоятся концерты и другие развлекательные мероприятия. Представитель администрации провинции сообщил, что в этом году выставка достигла рекордного показателя по количеству участников.