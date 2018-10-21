Объём торговли между РК и ЕС увеличивается

С января по август общий объём торговли РК сор странами ЕС вырос на 2,6% в годовом исчислении, составив 67 млрд 700 млн евро. Как сообщило агентство Eurostat, южнокорейский экспорт в ЕС вырос на 3,6%, составив 34 млрд 400 млн евро. Импорт вырос на 1,5% до 32 млрд 800 млн евро. Таким образом, профицит южнокорейского торгового баланса в отношении рынка ЕС составил 1 млрд 100 млн долларов. Отметка выросла на 400 млн евро. В этом году РК сохранила за собой восьмое место среди крупнейших торговых партнёров ЕС. В первую семёрку вошли США, Китай, Швейцария, Россия, Турция, Норвегия и Япония.