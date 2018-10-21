Продажи в беспошлинных магазинах РК достигли рекорда

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В этом году продажи в беспошлинных магазинах РК достигли рекордной отметки, несмотря на то, что поток туристов из Китая пока не восстановился. В Корейской ассоциации магазинов беспошлинной торговли сообщили, что в период с января по сентябрь показатель составил 12 млрд 917 млн 360 тыс. долларов. Представители магазинов указывают, что такие показатели обусловлены активностью китайских торговцев, которые закупают различные товары в больших объёмах. В этом рекорды по уровню продаж за месячный период были достигнуты в январе - 1,3 млрд долларов и в марте – 1,5 млрд долларов.