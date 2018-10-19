Photo : YONHAP News

23 октября Кабинет министров РК одобрил проект ратификации межкорейского военного соглашения, направленного на реализацию совместных Пхеньянской и Пханмунчжомской деклараций. На заседании председательствовал президент РК Мун Чжэ Ин. Он заявил, что одобрение проекта позволит не только обеспечить безопасность граждан, но и внесёт вклад в развитие экономики, устранив угрозы на Корейском полуострове. По его словам, это также создаст благоприятные условия для жителей приграничных районов и обеспечит защиту прав северокорейских граждан. Соглашение предусматривает снижение напряжённости и предотвращение случайных военных столкновений на Корейском полуострове. Оно предусматривает установление 10-километровой буферной зоны вдоль сухопутной границы, в которой запрещены артиллерийские стрельбы и военные учения. Аналогичные буферные зоны шириной 80 км устанавливаются на границах между Югом и Севером в Восточном и Жёлтом морях с целью предотвращения столкновений между военными кораблями.