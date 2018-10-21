Скандал вокруг General Motors Korea обостряется

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Компания General Motors Korea приняла решение об отделении от конгломерата юридического лица, занятого новыми разработками и исследованиями. Это противоречит плану одного из основных акционеров - Корейского банка развития (KDB) и GM Korea, который направлен на вывод компании из кризиса. Компания обязалась сохранять производство в РК в течение 10 лет, предоставив банку право вето в решении важных вопросов. Однако отделение юридического лица по новым разработкам и исследованиям внесло изменения в ситуацию, поскольку суд ранее признал данный вопрос не подпадающим под право вето банка. Споры вызвала информация о том, что представители KDB были уведомлены о планах по отделению юридического лица во время переговоров с GM. В этой связи в ходе парламентской инспекции было отмечено, что переговоры сторон были непродуманными и поспешными, а их результаты были раскрыты не полностью.