В Сеуле состоялась 55-я церемония вручения кинопремии Daejong Film Awards

Photo : YONHAP News

22 октября в Сеуле состоялась 55-я церемония вручения национальной кинопремии Daejong или Grand Bell Film Awards. Награду за лучшую режиссуру получил Чан Чжун Хван за фильм «1987». Премию за лучшую мужскую роль получили Хван Чжон Мин и Ли Сон Мин за фильм «Шпион, ушедший на север». Награды «Лучшая женская роль» удостоена На Мун Хи, снявшаяся в картине «I can speak». Обладателями наград за лучшие роли второго плана получили Ким Чжу Хёк и Чин Со Ён за роли в фильме «Верующий». Награду «Лучший начинающий актёр» получил Ли Га Соп за роль в фильме «Семена насилия». Лучшей начинающей актрисой стала Ким Да Ми, снявшаяся в фильме «Ведьма». Специальной награды за вклад в развитие Корейского кинематографа удостоен актёр Ким Чжу Хёк, который ушёл из жизни в прошлом году. Daejong Film Awards является старейшей церемонией награждения выдающихся деятелей кино в РК. Но в последние несколько лет она была в центре споров вокруг беспристрастности при оценке фильмов. Для восстановления авторитета организаторы решили отказаться от прежней системы отбора фильмов только среди подавших заявление на участие в конкурсе, которая просуществовала более 50 лет. Отныне в конкурсе участвуют все фильмы, премьера которых состоялась на момент проведения церемонии.