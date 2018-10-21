В ноябре и декабре в РК ожидаются сильные перепады температуры

Photo : YONHAP News

В ноябре и декабре этого года в РК ожидается сильные перепады температуры и периодически сильные холода. Об этом сообщили в метеорологической администрации. Отмечается, что погода в целом будет такой же, как и в прежние годы. Прогнозируется, что под влиянием континентального антициклона на юге Корейского полуострова будет немало очень холодных дней. В январе следующего года температура может быть немного выше, чем обычно. Количество осадков в последние два месяца года будут держаться на среднем уровне, либо немного выше. Кроме того, зимой возможно некоторое повышение температуры воздуха под влиянием Эль-Ниньо или колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.