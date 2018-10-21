Биржевые индексы РК резко упали

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По итогам торгов 23 октября главный индекс Корейской биржи KOSPI упал на 55,61 пункта или 2,57% по сравнению с предыдущими торгами, составив 2.106,10 пункта. В течение дня отметка падала ниже 2.100 пунктов. Показатель индекса высокотехнологичных компаний KOSDAQ также снизился на 25,25 пункта или на 3,26% до 1.719 пунктов. Эксперты указывают, что среди главных причин такого спада - усиление противостояния США и Китая. Свою роль сыграли и прогнозы о том, что президент Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин не найдут выход из нынешней ситуации, даже в случае проведения встречи на саммите «Большой двадцатке».