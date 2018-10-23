Президент РК ратифицировал межкорейское соглашение в военной сфере

Photo : YONHAP News

23 октября президент РК Мун Чжэ Ин ратифицировал межкорейское соглашение в военной сфере, направленное на реализацию Пхеньянской и Пханмунчжомской деклараций. Таким образом, процедура ратификации Пхеньянской декларации и соглашения в военной сфере завершена. Представитель администрации президента Ким Ый Гём прокомментировал тот факт, что документы были ратифицированы без одобрения Национального собрания. По его словам, одобрение парламента нужно при наличии в документах пунктов, касающихся крупных расходов или необходимости законодательных мер. Однако Пхеньянская декларация под эти условия не подпадает. В правящей Демократической партии Тобуро и оппозиционных партии Демократии и мира и партии Справедливости приветствовали ратификацию, призвав к скорейшему завершению процедуры в отношении Пханмунчжомской декларации. Партия Свободная Корея, между тем, указывает, что правительство игнорирует парламент. В партии Справедливое будущее отметили проблемы процедуры.