Томас Охеа Кинтана: ситуация с правами человека в КНДР остаётся прежней

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За последний год на Корейском полуострове произошли большие изменения, но ситуация с правами человека в КНДР остаётся прежней. Об этом сообщил 23 октября на пресс-конференции специальный докладчик ООН по правам человека в СК Томас Охеа Кинтана. Ссылаясь на показания северокорейских беженцев, Кинтана сказал, что простые северяне голодают и не имеют доступа к медицинским услугам из-за отсутствия денег. Он также представил замок, который ему подарил северокорейский беженец-подросток, заявив, что именно ООН имеет ключ к улучшению ситуации с правами человека в КНДР. Томас Охеа Кинтана передал Генассамблее ООН доклад по СК, который будет использован представителями ЕС и Японии при составлении нового проекта резолюции. Предполагается, что проект поступит на голосование в Третий комитет Генассамблеи в середине ноября.