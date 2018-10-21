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Наука

В Сеуле открылась выставка электроники Korea Electronics Show

Write: 2018-10-24 10:54:51Update: 2018-10-24 22:00:10

В Сеуле открылась выставка электроники Korea Electronics Show

24 октября в Корейском центре выставок и конференций KOEX открылась  49-я выставка электроники Korea Electronics Show, которая продлится до 27 октября. В ней принимают участие 729 компаний из разных стран. В выставочном павильоне размещены 1.922 стенда, на которых представлены последние разработки в сфере искусственного интеллекта, интернета вещей, виртуальной реальности, дополненной реальности и других компонентов четвёртой промышленной революции. В рамках выставки проводятся консультации с потенциальными клиентами, консультации по привлечению венчурного капитала и ряд других мероприятий. 
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