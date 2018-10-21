В Сеуле открылась выставка электроники Korea Electronics Show

24 октября в Корейском центре выставок и конференций KOEX открылась 49-я выставка электроники Korea Electronics Show, которая продлится до 27 октября. В ней принимают участие 729 компаний из разных стран. В выставочном павильоне размещены 1.922 стенда, на которых представлены последние разработки в сфере искусственного интеллекта, интернета вещей, виртуальной реальности, дополненной реальности и других компонентов четвёртой промышленной революции. В рамках выставки проводятся консультации с потенциальными клиентами, консультации по привлечению венчурного капитала и ряд других мероприятий.