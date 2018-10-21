РК и УВКБ ООН продолжают сотрудничество

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23 октября министр иностранных дел РК Кан Гён Хва встретилась с Верховным комиссаром Агентства ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. Стороны обсудили ситуацию с беженцами в мире и вопросы сотрудничества. По данным МИД РК, Кан Гён Хва подчеркнула, что южнокорейское правительство активно наращивает помощь беженцам всего мира, продолжая тесное сотрудничество с УВКБ ООН (UNHCR). Кан Гён Хва также рассказала о ситуации с йеменскими беженцами на острове Чечжудо. Филиппо Гранди в свою очередь заявил, что РК входит в число стран, быстро увеличивающих вклад в решение проблемы беженцев, выразив надежду на укрепление двустороннего сотрудничества.