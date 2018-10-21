Рождаемость РК остаётся на рекордно низком уровне

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В августе в РК зарегистрированы 27.300 новорождённых, что на 9,3% меньше, чем за тот же период прошлого года. Об этом говорится в докладе Национального статистического управления, представленном 24 октября. Нынешний показатель - самый низкий для августа с 1981 года. Количество новорождённых сокращается в годовом исчислении 33 месяца подряд. Минимальная отметка за месячный период фиксируется 29 месяцев подряд. В управлении отмечается, что, как и прежде, на нынешней тенденции в большей степени сказывается сокращение численности населения в возрасте от 30 до 35 лет.