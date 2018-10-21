В Инчхоне проходит Всемирный конгресс бизнесменов корейского происхождения

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С 23 по 29 октября в Инчхоне проходит 17-й Всемирный конгресс бизнесменов корейского происхождения, призванный создать глобальную систему экономического партнёрства корейских предпринимателей. В нём принимают участие 3,5 тыс. бизнесменов корейского происхождения из РК и 60 стран мира. На открытии выступил президент РК Мун Чжэ Ин. Он заявил, что сегодня корейский народ и экономика стоят перед новой эпохой, когда создаётся платформа экономического сотрудничества Юга и Севера. Он заявил, что правительство окажет посильную помощь в работе корейских бизнесменов. В рамках конгресса проходит выставка, на которой представлены продукция участников, бизнес-идеи и многое другое.