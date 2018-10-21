ERS: В этом году урожая риса в КНДР составит 1,6 млн тонн

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В этом году урожай риса в КНДР составит 1,6 млн тонн. Об этом сообщила 24 октября американская радиостанция «Свободная Азия», ссылаясь на прогноз Службы экономических исследований (ERS) министерства сельского хозяйства США. Показатель текущего года на 50 тыс. тонн выше, чем в прошлом году, но на 70 тыс. тонн меньше, чем в 2016 году. В докладе службы указывается, что, учитывая потребности Севера в продовольствии, до конца года местные власти импортируют 80 тыс. тонн риса. Также отмечается, что, несмотря на нехватку зерновых в КНДР, американское правительство всё ещё занимает отрицательную позицию относительно увеличения продовольственной помощи Северу.