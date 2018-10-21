Сеул на третьем месте в мире по количеству проводимых международных мероприятий

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В этом году Сеул привлёк 40 международных мероприятий. Об этом сообщили 24 октября в столичной мэрии. 12 из них - крупные мероприятия, в которых принимают участие более тысячи человек. Среди них можно выделить Международный симпозиум по клинической онкологии, запланированный на 2020 год, крупное мероприятие Международной федерации популярного спорта (IVV) в 2021 году и другие. Ожидается, что во всех запланированных мероприятиях примут участие около 35 тыс. человек. В период с 2015 по 2017 год Сеул занимал третье место по количеству принимаемых международных мероприятий. На первом месте Сингапур, на втором Брюссель.