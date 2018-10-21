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В сентябре объём внутренней миграции в РК сократился на 21,8% в годовом исчислении, составив 462 тыс. человек. Снижение показателя связано с тем, что на сентябрь пришёлся праздник урожая и поминовения предков Чхусок. Сказался и спад активности на рынке недвижимости. 67,3% пришлось на людей, переехавших на новое место жительства в пределах города или провинции. Это на 23,1% меньше, чем за тот же период прошлого года. Коэффициент миграции населения, указывающий на количество переезжающих на каждые 100 человек, составил 11%. Эта отметка сократилась на 3,1%. Наибольший чистый прирост в 11,836 человек был отмечен в провинции Кёнгидо. В Сеуле зафиксирован чистый отток в 7.960 человек, в Пусане 1.300 человек.