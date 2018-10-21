Южнокорейские банки уменьшили объём валютных операций

Ежедневный объём валютных операций, осуществляемых отечественными и зарубежными банками в РК, в третьем квартале существенно сократился из-за снижения неустойчивости местной валюты. Как свидетельствуют данные Банка Кореи, опубликованные в среду, в период с июля по сентябрь ежедневный объём валютных операций составлял 54 млрд 660 млн долларов, что на 5,2% меньше по сравнению с предыдущим кварталом. Это самый низкий показатель с четвёртого квартала прошлого года. Объём купли-продажи иностранной валюты составлял в третьем квартале в среднем 20 млрд 290 млн долларов в день, уменьшившись на 11,6% по сравнению с предыдущим кварталом. При этом объём валютных переводов сократился незначительно, всего лишь на 0,9%, составив 34 млрд 370 млн долларов.