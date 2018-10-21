Комитет по политическим реформам начал работу

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24 октября начал работу специальный парламентский комитет по политическим реформам. Его председателем назначен депутат от оппозиционной партии Справедливости Сим Сан Чжон. Главной задачей комитета является пересмотр нынешней избирательной системы пропорционального представительства. Планируется также учредить средние избирательные округа, от которых могут быть выдвинуты 2-3 кандидата, и главного избирательного округа – более четырёх кандидатов. Если появятся средние и главные избирательные округа, это даст возможность небольшим политическим партиям попасть в Национальное собрание.