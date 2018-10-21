Предложены меры по улучшению ситуации в экономике

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24 октября правительство РК представило новый пакет мер по улучшению ситуации в экономике. Это, в частности, уменьшение топливного налога на 15%, что приведёт к снижению стоимости автомобильного топлива. Предложены также меры по решению проблемы трудоустройства. Главная из них - это 59 тысяч новых рабочих мест. Правительство подчёркивает, что предложенные меры обеспечат прочную базу для стабилизации рынка труда. В частности, планируется создать 22 тыс. рабочих мест для молодёжи в госсекторе и в органах по борьбе со стихийными бедствиями. 19 тыс. рабочих мест планируется обеспечить в социальной сфере, органах контроля за безопасностью дорожного движения и обслуживания общественных объектов. Ещё 18 тыс. рабочих мест будут предоставлены представителям наиболее уязвимых слоёв населения. Оппозиция выступает против программы, заявляя, что власти пытаются решить не проблему безработицы, а улучшить статистические данные. Указывается, что новые рабочие места могут просуществовать не более двух месяцев.