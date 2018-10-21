В Сеуле открылась конференция общественных вещательных компаний

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24 октября в Сеуле открылась международная конференция общественных вещательных компаний Public Broadcasters International - Seoul 2018, в которой принимают участие представители крупнейших телерадиокомпаний мира. Участники обсуждают такие актуальные вопросы как предоставление персонализированных услуг в современных условиях, когда вещательной деятельностью могут заниматься практически все. Затрагиваются, в частности, такие темы как стратегия разработки контента и вещания высокой чёткости UHD. Отдельная сессия будет посвящена примирению Юга и Севера. Её тема – «Роль общественного вещания в зонах конфликтов». Всего в конференции принимают участие 200 представителей вещательных компаний из 50 стран. Среди них такие известные личности как генеральный директор BBC Тони Холл, глава корпорации NHK Рёити Уэда и другие. На открытии конференции выступил премьер-министр РК Ли Нак Ён.