Рост южнокорейской экономики составил в третьем квартале 0,6%

Photo : YONHAP News

В третьем квартале этого года южнокорейский ВВП составил 400 трлн 234 млрд вон 600 млн вон или 351 млрд 483 млн долларов, что на 0,6% больше, чем в предыдущем квартале. Об этом сообщили в четверг в Банке Кореи. Это самый низкий рост экономики с начала года. В четвёртом квартале прошлого года впервые за 9 лет рост оказался отрицательным. В первом квартале этого года ситуация улучшилась, и рост достиг 1%, но после этого он держится на отметке ниже 1%. Рост экономики в годовом исчислении составил 2%. Как сообщили в Банке Кореи, для достижения запланированного экономического роста по итогам года в 2,7% он должен составить в четвёртом квартале 0,82%.