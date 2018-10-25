Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина снизился до 59,3%

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59,3% взрослых жителей РК одобряют деятельность Мун Чжэ Ина на посту президента страны, что на 1,1% меньше, чем на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого агентством в период с 22 по 24 октября среди 1.502 жителей разных регионов страны. Отрицательное отношение к деятельности главы государства высказали 35,1% опрошенных, что на 2,1% больше, чем на прошлой неделе. Правящую Демократическую партию Тобуро поддерживают 42,5% опрошенных, партию Свободная Корея - 19,7%, партию Справедливости – 8,7%, партию Справедливого будущего – 6,1%, партию Демократии и Мира – 2,8%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 2,5% при уровне достоверности 95%.