ВВП на душу населения в РК в этом году может превысить 30 тыс. долларов

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В этом году ВВП на душу населения в РК может составить 31.862 доллара, что на 7% больше, чем в прошлом году. Такой прогноз озвучили 25 октября в Управлении бюджетной политики Национального собрания. Рубеж в 20 тыс. долларов была преодолён в 2006 году. То есть, срок, за который РК перешла от 20 до 30 тыс. долларов, составит 12 лет при среднемировом показателе 8 лет. Между тем, ВВП на душу населения в следующем году прогнозируется в 33.755 долларов. Предполагается, что уровень в 40 тыс. долларов удастся преодолеть в 2023 году.