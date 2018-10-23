Демилитаризация Объединённой зоны безопасности завершилась

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25 октября завершилась работа по демилитаризации Объединённой зоны безопасности (JSA) на межкорейской границе, договорённость о которой была достигнута в рамках соглашения Юга и Севера в военной сфере. 26 октября представители двух Корей и Командования сил ООН проверят степень выполнения ранее поставленных задач по демонтажу постов охраны, сокращению численности военнослужащих и количества оружия. После этого данная зона станет доступной для посещения жителями Юга и Севера с 9 часов утра до 5 часов вечера. Задачи по охране данной зоны будут выполнять по 35 человек от Юга и Севера. Они не будут иметь при себе огнестрельного оружия. С 1 по 20 октября прошли работы по разминированию Объединённой зоны безопасности. Стороны намерены обсудить вопросы формирования совместных органов контроля за Объединённой зоной безопасности, а также новые правила взаимодействия.