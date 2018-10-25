Правительство Италии оштрафовало Samsung Electronics и Apple

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Итальянское правительство оштрафовало компании Samsung Electronics и Apple за нелояльную политику в отношении потребителей. Такое решение было вынесено 24 октября местным антимонопольным ведомством. Размер штрафа в отношении южнокорейского производителя составил 5 млн евро, американской компании - 10 млн евро. Указывается, что эти компании подталкивали потребителей к покупке новых устройств, специально снижая работоспособность старых гаджетов путём задержки выпуска обновления операционных систем. Расследование по этому вопросу проводилось с января. Samsumg Electronics намерена опротестовать решение итальянских властей.