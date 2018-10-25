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Корея: Юг-Север

Южнокорейские компании могут посетить Кэсонский комплекс

Write: 2018-10-25 10:38:38Update: 2018-10-25 10:46:02

Южнокорейские компании могут посетить Кэсонский комплекс

Photo : KBS News

Юг и Север ведут переговоры о посещении Кэсонского индустриального комплекса представителями южнокорейских компаний с целью проверки состояния своего имущества. Как сообщили в министерстве по делам воссоединения, поездка может быть организована на будущей неделе.  Данные меры связаны с реализацией Пхеньянской декларации. Между тем, заявлено, что речь не идёт о возобновлении работы Кэсонского индустриального комплекса. В администрации президента исключили такую возможность до тех пор, пока не будут смягчены антисеверокорейские санкции. 
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