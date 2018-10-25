РК и Япония обсуждают расформирование фонда примирения и исцеления

Правительство РК приступило к активным переговорам с Японией по вопросу расформирования «фонда примирения и исцеления» по оказанию помощи жертвам сексуального рабства. Ранее данный фонд был создан на средства японского правительства. 25 октября первый замминистра иностранных дел Чо Хён встретится со своим японским коллегой Такео Акиба. Стороны обменяются мнениями о расходовании выделенных средств. 24 октября министр по делам женщин и семьи Чин Сон Ми заявила, что правительство выработало позицию по этому вопросу и в настоящий момент обсуждается время и способ расформирования фонда.