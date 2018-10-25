Представитель РК участвует в обсуждении реформирования ВТО

24-25 октября начальник управления торговых соглашений министерства промышленности, торговли и энергетики РК Ким Хён Чжон принимает участие в проходящей в Оттаве встрече на министерском уровне, на которой обсуждаются предложения по реформированию Всемирной торговой организации (ВТО). В мероприятии участвуют представители 13 стран – Канады, Австралии, Бразилии, ЕС, Кении, Мексики, Новой Зеландии, Норвегии, Сингапура, Чили, Швейцарии, РК и Японии. Инициатором встречи является канадская сторона. В повестку вошли вопросы улучшения функций мониторинга, укрепление системы разрешения споров, модернизации правил ВТО и другие. В министерстве промышленности, торговли и энергетики РК сообщили, что РК готова к активному обсуждению вопроса о реформировании ВТО.