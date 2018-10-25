Посол РК в Бельгии и ЕС призвал мировое сообщество сотрудничать по КНДР

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Посол РК в Бельгии и ЕС Ким Хён Чжин призвал мировое сообщество сотрудничать в решении вопроса о том, чтобы побудить Пхеньян пойти по пути денуклеаризации. Такую позицию он озвучил 24 октября, выступая на семинаре о ситуации вокруг Корейского полуострова. Он подчеркнул, что в решении северокорейской проблемы необходимы и меры сдерживания, и меры участия. По его словам, именно поэтому президент РК Мун Чжэ Ин в ходе недавней встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном призвал к рассмотрению возможности смягчения антисеверокорейских санкций в случае, если денуклеаризация КНДР войдёт в стадию необратимости. Ким Хён Чжин заявил, что сегодня заинтересованные стороны должны поддерживать как никогда тесный контакт по северокорейской проблематике.