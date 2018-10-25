Годовой объём южнокорейского экспорта полупроводников превысил 100 млрд долларов

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Годовой объём южнокорейского экспорта полупроводников впервые превысил 100 млрд долларов. По данным министерства промышленности, торговли и энергетики РК, показатель достиг вышеуказанной отметки 16 октября. Это больше, чем общий объём за прошлый год, составивший 97 млрд 900 млн млрд долларов. Кроме того, полупроводники стали первым экспортным товаров, сумма поставок которых с 1977 года, когда начался сбор соответствующей статистики, превысила 1 трлн долларов. К настоящему моменту годового показателя в 100 млрд долларов достигли поставки американских самолётов в 2013 году, китайских компьютеров в 2008 году и средств связи в 2010 году, а также автомобилей из Германии в 2004 и Японии в 2007 году с. Но РК стала первой в мире страной, сумевшей зарегистрировать вышеуказанный показатель относительно одного наименования товара.