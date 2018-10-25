Экспорт РК в сфере аэрокосмических технологий вырос на 15,8%

В период с января по сентябрь южнокорейский экспорт аэрокосмических технологий вырос на 15,8% в годовом исчислении. Об этом сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики РК. Сумма заказов выросла на 11,5%, составив 3 млрд 863 млн долларов. Такие данные были получены на основе исследования, проведённого среди 38 отечественных компаний, занятых в разработках и производстве двигателей, авиационной электроники, вспомогательного оборудования и спутников. В 2017 году на эти предприятия приходилось 99% экспорта в данной сфере. Экспорт готовой продукции вырос на 186,8%, составив 383 млн долларов. Такой рост обусловлен тем, что в Ирак поставлены шесть, а в Таиланд четыре учебно-боевых самолёта T-50.