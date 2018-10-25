ЦТАК: В Москве состоялась встреча представителей ТПК и партии Единая Россия

23 октября в Москве состоялась встреча заместителя заведующего международным отделом ЦК ТПК Рю Мён Сона с председателем комиссии президиума Генерального совета партии Единая Россия по международной деятельности Андреем Климовым. Как сообщает агентство ЦТАК, на встрече присутствовали представители партии «Единая Россия», а также посол КНДР в России Ким Хён Чжун. Рю Мён Сон отметил возможность расширения сотрудничества между партиями, пригласив делегацию Единой России посетить Пхеньян в следующем году. Андрей Климов выразил поддержку новому курсу ТПК, нацеленному на экономическое развитие страны, не исключив возможности ответного визита в 2019 году. Рю Мён Сон прибыл в Москву для участия в X Генеральной ассамблее Международной конференции азиатских политических партий (МКАПП).