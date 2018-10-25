Филиппо Гранди положительно оценил политику РК по беженцам

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Верховный комиссар Агентства ООН по делам беженцев Филиппо Гранди положительно оценил решение правительства РК выдать 362 гражданам Йемена разрешения на проживание в РК по гуманитарным соображениям. В интервью телерадиокомпании KBS в рамках своего визита в Сеул он, в частности, заявил, что правительство РК признало необходимость в обеспечении международной защиты беженцев. По его словам, южнокорейские власти приняли очень важные меры защиты. Он также подчеркнул, что никто из йеменцев не должен быть в принудительном порядке репатриирован на родину, где они вновь могут быть подвержены опасности. Гранди отклонил опасения, что размещение беженцев может привести к росту уровня преступности. Он отметил, что в такой развитой стране как РК таких прецедентов не было. Отдельные беженцы могут совершить преступление, но сам факт их размещения в стране не может повысить социальную нестабильность, сказал Филиппо Гранди. Он подчеркнул, что, несмотря на отрицательный настрой южнокорейского общества, нужно сохранять закон о беженцах. На данный момент более 700 тыс. человек подписались под петицией в администрацию президента с требованием отменить закон о беженцах.