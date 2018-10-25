Операционная прибыль Hyundai Motor сократилась на 76%

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В третьем квартале этого года объём продаж Hyundai Motor составил 21,5 млрд долларов, а операционная прибыль 253,7 млн долларов. Операционная прибыль сократилась на 76% в годовом исчислении, а рентабельность сократилась на 3,8%, составив 1,2%. Объём продаж на мировом рынке сократился на 0,5%, составив 1 млн 121 тыс. 228 автомобилей. Показатель по внутреннему рынку сократился на 1,4% до 171.443 автомобилей. Накопленная сумма продаж за этот год составила 62,8 млрд долларов, операционная прибыль – 1,7 млрд долларов, количество проданных автомобилей – 3 млн 362 тыс. 758 единиц.