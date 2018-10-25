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Культура

Группа «Бантхан Сонёндан» удостоена государственной награды

Write: 2018-10-25 15:46:29Update: 2018-10-26 09:53:33

Photo : YONHAP News

Правительство РК приняло решение наградить группу «Бантхан Сонёндан» орденом «За заслуги в области культуры». Столь высокой оценки получили заслуги артистов в распространении корейской культуры и корейского языка. С начала сентября группа «Бантхан Сонёндан» гастролировала в США и Европе, дав 22 концерта в 11-ти городах шести стран мира. На них побывали в общей сложности 320 тысяч зрителей. Очень успешными стали гастроли в Европе, где на семи концертах в четырёх странах побывали более ста тысяч человек. В Европе артистам с других континентов, поющим на иностранных языках, довольно сложно завоевать внимание зрителя. Однако  корейские певцы не только достойно выступили, но и стали невероятно популярными. 
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