Биржевые индексы продолжают падение

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По итогам торгов 25 октября главный индекс Корейской биржи KOSPI упал на 34,28 пункта или 1,63% по сравнению с предыдущими торгами, составив 2.063,30 пункта. Данный показатель, фиксирующий минимальную отметку за этот год три дня подряд, является минимальным и за последний 21 месяц. В течение дня отметка падала до 2.040 пунктов. Показатель индекса высокотехнологичных компаний KOSDAQ также снизился на 12,46 пункта или на 1,78% до 686,84 пункта. 25 октября отмечается значительное падение стоимости ценных бумаг крупных компаний. Так, котировки Samsung Electronics и SK Hynix упали более чем на 3%, Hyundai Motor - почти на 6%. Иностранные инвесторы продали в этот день акции южнокорейских компаний на сумму 305,5 млн долларов. Таким образом, чистая продажа активов на внутреннем рынке продолжается шесть дней подряд. Такое положение объясняется влиянием обвала фондовых индексов США, особенно это касается NASDAQ. Японский индекс Nikkei упал более чем на 3%. Спад наблюдался также на биржах Китая, Гонконга и в целом в Азии.