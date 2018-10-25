Президент РК призвал полицию ещё активнее защищать интересы простых людей

Photo : YONHAP News

Сотрудники полиции должны быть самыми близкими друзьями простого народа и самыми активными защитниками его интересов. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая в четверг на церемонии, посвящённой Дню полиции. Он высоко оценил изменения, происходящие в правоохранительных органах, пообещав, что впредь не будет случаев превышения полицейскими их должностных полномочий. Основной упор делается не на силовое вмешательство, а на диалог,- отметил глава государства. Президент призвал полицейских искоренить преступления, жертвами которых становятся женщины. Он поблагодарил полицейских за обеспечение безопасности во время зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане, призвав их соблюдать права человека при проведении расследований любых дел, в том числе, связанных с национальной безопасностью.