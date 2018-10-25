Кан Гён Хва: Темпы улучшения межкорейских и северокорейско-американских отношений не могут быть одинаковыми

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Темпы улучшения межкорейских и северокорейско-американских отношений не могут быть одинаковыми. Об этом заявила министр иностранных дел РК Кан Гён Хва, выступая 25 октября в университете Ёнсэ с лекцией на тему «Лидерство и внешняя политика РК в эпоху глобализации». Она подчеркнула, что все заинтересованные стороны следуют к единой цели по установлению безъядерного мира на Корейском полуострове. Коснувшись возможного визита Папы Римского Франциска в Пхеньян, Кан Гён Хва сказала, что это поможет открытости и реформам в КНДР, а также процессу налаживания мира на Корейском полуострове.