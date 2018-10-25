Тысяча южнокорейцев не могут покинуть остров Сайпан

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Супертайфун «Юту» обрушился на Северные Марианские острова. Его центр прошёл через острова Тиниан и Сайпан. Сообщается, что им нанесён серьёзный ущерб, есть жертвы. Некоторые районы остались без электричества и воды, другие полностью отрезаны от внешнего мира. Аэропорты закрыты. В этой связи около тысячи южнокорейцев, отдыхавших там, не могут покинуть Сайпан. Все находятся в ожидании восстановления работы аэропортов, однако до конца октября вряд ли удастся возобновить полёты. В МИД РК сообщили, что в ближайшее время будут приняты возможные в этой ситуации меры. К настоящему моменту сообщений о жертвах среди граждан РК не поступало. В МИД также сообщили о том, что рассматривается возможность отправки на Сайпан военно-транспортного самолёта для эвакуации граждан РК на Гуам. Оттуда их планируется перевезти на родину на самолётах южнокорейских авиакомпаний. Кроме того, планируется направить на Сайпан оперативную группу, а также отправить медикаменты, воду, генераторы и другой гуманитарный груз.